Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan gece saat 12.48'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:15 Kaynak: İHA
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