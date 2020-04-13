Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
6 saat önce
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
İSTANBUL - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter'dan gece saat 00.48'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:17 Kaynak: İHA
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