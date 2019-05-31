Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle buluştu
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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle buluştu

24 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda bir araya geldi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle buluştu, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda bir araya geldi.
Prof. Dr. Altun, Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen iftar programında, sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin görüş ve taleplerini dinledi.
Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da Ankara'nın ardından İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:20 Kaynak: AA
İstanbul, Fahrettin Altun, Güncel
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