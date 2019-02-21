Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesine İlişkin Açıklama

Fahrettin Altun'dan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesine İlişkin Açıklama

59 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesinde fikir sayısının 15 bine yaklaştığını açıkladı.

Fahrettin Altun'dan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesinde fikir sayısının 15 bine yaklaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla başlatılan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, fikir sayısının 15 bine çok yaklaştığını belirtti. Altun, "Ülkemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor; 82 milyon beyin fırtınasına devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:49 Kaynak: İHA

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