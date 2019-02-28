Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan 28 Şubat Açıklaması

Fahrettin Altun'dan 28 Şubat Açıklaması

28 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat bin yıl süremedi; ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.

Fahrettin Altun'dan 28 Şubat Açıklaması, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat bin yıl süremedi; ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 22'nci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz'daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi; ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:06 Kaynak: DHA

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