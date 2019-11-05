Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Fahrettin Altun'dan Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına ilişkin açıklama

Fahrettin Altun'dan Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına ilişkin açıklama

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir" dedi.

Fahrettin Altun'dan Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına ilişkin açıklama, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin operasyonunda ölü olarak ele geçirilen terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ablası Rasmiya Avad'ın Türkiye'nin yaptığı operasyonla Suriye'de yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez." - ANKARA

Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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