Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı - Son Dakika

Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı

02.11.2020 12:44
Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra kurtarıldıktan sonraki görüntüsünü paylaşarak, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra kurtarıldıktan sonraki görüntüsünü paylaşarak, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız" ifadelerine yer verdi.


Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı

Fahrettin Altun, Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı - Son Dakika


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