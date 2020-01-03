FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI

6 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHAİletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı" dedi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI, System.String[]

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı" dedi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun açıklamasında, "Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı" ifadelerine yer verdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:40 Kaynak: DHA
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