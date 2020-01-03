FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

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Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun

Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil