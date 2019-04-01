Fahrettin Altun'dan 'İstanbul' Açıklaması
1 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmadığını belirtti.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın balkon konuşmasında İstanbul
ile alakalı Binali Yıldırım
'ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmadığını belirtti.
Fahrettin Altun, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:29 Kaynak: DHA
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