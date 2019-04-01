Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan 'İstanbul' Açıklaması

Fahrettin Altun'dan 'İstanbul' Açıklaması

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmadığını belirtti.

Fahrettin Altun'dan 'İstanbul' Açıklaması, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında  İstanbul ile alakalı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmadığını belirtti.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:31 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım, Fahrettin Altun, İstanbul, Güncel
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