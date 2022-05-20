Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı Linde'e yanıt: Yalan söylüyorsunuz, YPG'ye para verdiniz - Son Dakika
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Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı Linde'e yanıt: Yalan söylüyorsunuz, YPG'ye para verdiniz

20.05.2022 15:15

İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde, Türkiye'nin NATO'ya girmelerine ambargo koyan tavrına dair bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada ülkesinin PKK'yı 1984 yılından beri "terör örgütü" listesine eklediğini açıkladı. Linde'nin bu açıklamasına yine sosyal medyadan yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Linde'i dürüst davranmamakla suçladı ve "Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz" diye hayli sert bir tepki gösterdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için yaptıkları başvurunun yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin teröre destek vermesinden dolayı oylamada "hayır" oyu kullanılacağını açıklayıp bu duruma sert tepki göstermişti.

İSVEÇ'TEN PKK AÇIKLAMASI

Bu açıklamanın ardından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti. Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi. Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti. Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.

"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Bu açıklamaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye yanıt verdiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz. İsveç, PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmuyor. İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah veriyor. Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu örgüte para vermiştir. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır."

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