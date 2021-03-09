Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap - Son Dakika

Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
09.03.2021 00:49
Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevapİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin Tweetini alıntılayarak verdiği cevapta "Her zaman iletişim üzere olalım" dedi.
Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin Tweetini alıntılayarak verdiği cevapta "Her zaman iletişim üzere olalım" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Doğru mu?' uygulamasına yaptığı eleştirel videoyu alıntılayarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Milletimiz, şaşmaz feraseti ile AK Parti'yi kurdu" sözlerinin olduğu videoyu yayınladı. Altun, yayınladığı videoya "Hep iletişim üzerine olalım" notunu paylaştı.
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