Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı - Son Dakika

Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaştığı video ile Kanal İstanbul projesi ile Türkiye'nin kazanımlarına dikkat çekti.

Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaştığı video ile Kanal İstanbul projesi ile Türkiye'nin kazanımlarına dikkat çekti.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Kanal İstanbul projesi; İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" notuyla bir video paylaştı. Videoda, geçmişte deniz ticareti merkezi olan İstanbul'un Kanal İstanbul'un yapılmasıyla birlikte bu konumunu güçlendireceği anlatılıyor.

(Derya Yetim/İHA)

Fahrettin Altun, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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