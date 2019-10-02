Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan Kaşıkçı açıklaması
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Fahrettin Altun'dan Kaşıkçı açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden bu yana bir yıl geçti.

Fahrettin Altun'dan Kaşıkçı açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden bu yana bir yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla Türkiye, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürüyor" dedi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulundu. Altun, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:


"Gazeteci #CemalKaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla Türkiye, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürüyor." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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