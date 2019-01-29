Fahrettin Altun'dan, Kaşıkçı Cinayeti Açıklaması
1 saat önce
Fahrettin Altun'dan, Kaşıkçı cinayeti açıklamasıCUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Cemal kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.
Fahrettin Altun
'dan, Kaşıkçı cinayeti açıklaması
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin, "Cemal kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.
Altun, Twitter
hesabından, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye
'ye gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Altun, ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şöyle dedi:
"Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı."
Selen YALAZ/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:39 Kaynak: DHA
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