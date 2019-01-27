Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan Kuzey Irak'taki Üs Saldırısına İlişkin Açıklama

Fahrettin Altun'dan Kuzey Irak'taki Üs Saldırısına İlişkin Açıklama

44 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine yapılan saldırıda, PKK'lı teröristlerin sivillerin arasına gizlenerek Türk askerleriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi.

Fahrettin Altun'dan Kuzey Irak'taki Üs Saldırısına İlişkin Açıklama, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine yapılan saldırıda, PKK'lı teröristlerin sivillerin arasına gizlenerek Türk askerleriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bir haber ajansına Kuzey Irak'ta yaşanan üs saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altun, Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, PKK'lı teröristlerin sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi. "Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür" ifadelerini kullanan Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Altun, sözlerine şu şekilde devam etti:

"PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK'lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz."

Altun, Türkiye'nin Duhok halkıyla yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti sarf ettiğini söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

TSK, PKK, Fahrettin Altun, Irak, Politika
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