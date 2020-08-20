Fahrettin Altun'dan müjde açıklaması - Son Dakika

Fahrettin Altun'dan müjde açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın" dedi. Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:17
Kaynak: İHA
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