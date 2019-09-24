Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki
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Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki

1 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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