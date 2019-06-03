Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan, televizyon programındaki ifadelere kınama
Son Dakika Güncel Haber

Fahrettin Altun'dan, televizyon programındaki ifadelere kınama

17 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televizyon programındaki Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik ifadelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Fahrettin Altun'dan, televizyon programındaki ifadelere kınama, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televizyon programındaki  Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik ifadelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, programa katılan yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarf edilen ifadelerin ziyadesiyle rahatsız edici olduğunu ifade etti. Bu ifadeleri kullanan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesinin de bir diğer talihsizlik olduğunu ifade eden Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya çalışanlara karşı 'en büyük gücümüz' olarak nitelendirdiği kahraman ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz. 15 Temmuz sonrasında içerisine sızan hainlerden temizlenmekte olan ordumuz bugün Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de ve İstiklal Harbinde nasıl bir ruh haline sahipse aynı ruhla mücadele vermekte terörü kaynağında kurutmakta, dosta güven vermekte, düşmana korku salmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve milletimizin emrinde görev yapmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz."


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:37 Kaynak: DHA
TSK, Fahrettin Altun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıvı detoksu ile Türkiye'yi sallayan Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti! Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 19:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan, televizyon programındaki ifadelere kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]