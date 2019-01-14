Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan Trump'a: "Türkiye, Kürtlerin Düşmanı Değil, Hamisidir"

Fahrettin Altun'dan Trump'a: "Türkiye, Kürtlerin Düşmanı Değil, Hamisidir"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir.

Fahrettin Altun'dan Trump'a:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" açıklamalarına karşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Donald Trump, Fahrettin Altun, Türkiye, Politika
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