Fahrettin Altun'dan, uluslararası mahkemenin kararına ilişkin açıklama - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası tahkim mahkemesinde süren FETÖ davasında Türkiye'nin haklı bulunmasına ilişkin, "Bu, ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım" dedi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Cihan Medya Dağıtım A.Ş. hisselerinin yüzde 99,94'lük kısmının sahibi olduğunu iddia eden şirketin, uluslararası tahkim mahkemesinde süren başvurusu sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) takip ettiği davada, uluslararası tahkim mahkemesi, Belçika'da kurulmuş paravan şirketi haksız buldu. Davada, 126 milyon euro tazminat talebi reddedilirken, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası mahkemenin Türkiye lehine verdiği karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."