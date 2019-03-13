Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun'dan "#weareerdogan" Paylaşımı

Fahrettin Altun'dan "#weareerdogan" Paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "#WeAreErdogan" etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Fahrettin Altun'dan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "#WeAreErdogan" etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Altun, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası bir takipçisinin, "Hocam, Cumhurbaşkanımızın bu fotoğrafı nereden?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İki gün önce, askeri helikopterle Şırnak'tan Cizre'ye giderken çektim bu fotoğrafı. Cumhurbaşkanımız orada da milleti ve devleti için çalışmaya devam ediyordu. Bu millet boşuna mı Cumhurbaşkanımızı bu kadar seviyor? #WeAreErdogan"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Şırnak, Cumhurbaşkanı, Fahrettin Altun, Güncel
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