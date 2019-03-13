Fahrettin Altun'dan "#weareerdogan" Paylaşımı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "#WeAreErdogan" etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, "#WeAreErdogan" etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın helikopterde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Altun, Twitter
hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası bir takipçisinin, "Hocam, Cumhurbaşkanımızın bu fotoğrafı nereden?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"İki gün önce, askeri helikopterle Şırnak
'tan Cizre
'ye giderken çektim bu fotoğrafı. Cumhurbaşkanımız orada da milleti ve devleti için çalışmaya devam ediyordu. Bu millet boşuna mı Cumhurbaşkanımızı bu kadar seviyor? #WeAreErdogan"
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 Kaynak: AA
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