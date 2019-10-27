Fahrettin Altun: "DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz"
40 dakika önce
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK/YPG'nin geçen hafta hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin geçen hafta hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.
Sosyal medya hesabından İngilizce açıklamalarını sürdüren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ ile mücadele, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının temel taşıdır. Terör örgütü PKK/YPG'nin geçen hafta hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.
Altun, DEAŞ mensubu yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi için söz konusu ülkelerle işbirliği yapacaklarını da ekledi.
(İHA)
Son dakika: ABD Başkanı Trump'ın, Bağdadi'yle ilgili açıklama yapması bekleniyor PKK yandaşları Avrupa'nın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak Türk vatandaşlarına saldırıyor Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü ABD Başkanı Trump: Washington'da çok fazla sızıntı var, güvenlik için detayları paylaşmadık