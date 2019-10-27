Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Fahrettin Altun: 'DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz'

Fahrettin Altun: "DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz"

40 dakika önce

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK/YPG'nin geçen hafta hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin geçen hafta hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyal medya hesabından İngilizce açıklamalarını sürdüren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ ile mücadele, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının temel taşıdır. Terör örgütü PKK/YPG'nin geçen hafta hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Altun, DEAŞ mensubu yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi için söz konusu ülkelerle işbirliği yapacaklarını da ekledi.

(İHA)

Fahrettin Altun, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: ABD Başkanı Trump'ın, Bağdadi'yle ilgili açıklama yapması bekleniyor
PKK yandaşları Avrupa'nın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak Türk vatandaşlarına saldırıyor Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü ABD Başkanı Trump: Washington'da çok fazla sızıntı var, güvenlik için detayları paylaşmadık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:01:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "DEAŞ'lı teröristleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]