Üye Girişi
İletişim Başkanı Altun "Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka" kitabının takdim yazısını kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun "Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka" kitabının takdim yazısını kaleme aldı Açıklaması

13.12.2021 11:03
İletişim Başkanı Altun "Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka" kitabının takdim yazısını kaleme aldı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iletişim savaşları ekseninde dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelede yapay zekanın yararlı şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iletişim savaşları ekseninde dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelede yapay zekanın yararlı şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

Altun, Kazakistan eski Başbakanı Dr. Kerim Masimov'un Rusça ve İngilizcenin ardından Türkçe olarak yayımlanan "Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka" isimli kitabının takdim yazısını kaleme aldı.

Yazısında modern insanın dijital kuşatma altında olduğuna işaret eden Altun, veri bilimciler ve veri madencilerin büyük veri ekseninde "ikna etme, rıza gösterme, manipüle etme, propaganda, marka iletişimi, dijital aktivizm, pazarlama, göz takibi, nöro pazarlama" gibi kavram ve uygulamalarla teknolojik angajman ve dijital platformlar üzerinden insanları etkileme ve yönlendirme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Teknoloji ve yazılım şirketlerinin yapay zeka sayesinde, dijital alandan topladıkları verileri diledikleri gibi işleyerek bunları anlamlandırabildiğine ve kullanıcıların tutum ve davranışları hakkında öngörüde bulunabildiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ve algoritmalar yoluyla insanların dijital alandaki varlıkları, dijital kimlikleri, yeni teknolojileri kullanım alışkanlıkları ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve sıklıkları üzerinden makine öğrenmesi ve derin analizler yapılabilmektedir. Bu öngörüler de politika, askeriye, sanayi ürünleri, mikro hedefleme, pazarlama, reklam uygulamaları ve daha birçok alanda kullanıcıların tercihlerini şekillendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

21. yüzyılda hemen her alanda yapay zeka teknolojilerinden yararlanılıyor ve küresel ekonomik sistem de bu teknolojiden nasibini alarak köklü bir revizyona girmiş durumda. Üretim kademesinden kurumsal yapılara, sağlık hizmetlerinden perakende sektörüne, eğitimden insansız hava araçlarına, biyo-mühendislikten robotiğe, bankacılıktan lojistiğe, adalet sisteminden spora kadar insan hayatını ilgilendiren tüm alanlarda yapay zeka gündelik yaşam pratiklerimizi kolaylaştırmakta, verimliliği artırmakta ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır."

İnsanlığın dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilen yapay zekanın büyük veri, nesnelerin interneti, ileri algoritmalar, veri analitiği, bulut bilişim, kuantum hesaplama, blok zincir teknolojisi ve sinir bilimle birlikte değerlendirildiğini aktaran Altun, küresel düzeyde milenyumdan bu yana dijitalleşmeyle yaşanan baş döndürücü değişimin yakın gelecekte ve dünyanın 2050 projeksiyonunda yapay zeka teknolojilerinin daha da ivmeleneceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

"Dezenformasyon kampanyalarına karşı önlem alınmalı"

Yapay zeka sistemlerinde güven ve toplumsal sorumluluğun iki hayati prensip olduğunun altını çizen Altun, "Yapay zeka sistemlerinde kullanıcıların mahremiyetine azami hassasiyet gösterilmeli, insanı merkeze alan bir gelişim süreci izlenmeli, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık değerlerinden asla taviz verilmemeli." ifadesini kullandı.

Altun, tüm vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerinden hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

İletişim savaşları ekseninde dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelede de yapay zekanın yararlı şekilde kullanılacağına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzeyde bir güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyon kampanyalarına karşı dijital platformlar önlem almalı. Yapay zeka yardımıyla özellikle sosyal ağlarda daha önce kullanılan görsellerin aynısı, farklı konularda kamuoylarını yanıltma amacıyla kullanıldığında, bilgilendirme ve eşleştirme yapılarak görsel ve metin uyumuna da dikkat edilerek bu içeriklerin yayınlanmasının ve paylaşılmasının önüne geçilmeli. Bu şekilde dezenformasyon tehlikesini en aza indirmek mümkün olabilir."

"Şeffaf bir iletişim stratejisi yürütülmeli"

Bu bağlamda Masimov'un eserinin, yapay zekanın insan hayatına hangi alanlarda ne düzeyde dokunacağı, kullanıcı verilerinin güvenliği ve mahremiyeti hususlarıyla beraber bireylerin karar alma hürriyetlerini ne derecede etkileyeceği konularına hassasiyetle eğildiğine dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"20. yüzyılın ikinci yarasında hayatımıza giren yapay zekanın insanlığın geleceğini tehdit ettiği fikri günümüz şartlarında bir çeşit komplo teorisidir. Fakat bir devlet adamı olarak Dr. Masimov'un kitapta belirttiği gibi bu teknolojinin kontrolsüz büyümesi çok ciddi sorunları peşi sıra getirecektir. Burada defaatle üzerinde durulması gereken mesele, yapay zekanın, hangi güçler tarafından ne amaçla ve nasıl kullanılacağıdır. Bu çerçevede, kitapta yapay zeka teknolojisinin daha ileriye taşınması ve bu teknolojinin muhtemel riskleri için uluslararası iş birliğine ve yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Yapay zekanın getirdiği birtakım riskler doğru analiz edilerek bu teknolojinin oluşturduğu belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve kamuoylarında oluşabilecek zihin karmaşası da küresel çapta dikkate alınarak konuyla ilgili şeffaf bir iletişim stratejisi yürütülmelidir."

Altun, Hollywood filmlerinin de etkisiyle yapay zekanın bazı toplum kesimlerince yalnızca robotlarla ve robotik gelişmelerle ilişkilendirildiğine işaret ederek, bunun sonucunda insanoğlunun geleceğinin kısmen tehdit altında olduğu algısı oluştuğuna değindi.

Masimov'un kitabının, yapay zeka hakkındaki yanlış ve eksik algıları değiştirmekle birlikte bu alanda entelektüel altyapıyı da inşa ederek güncel gelişmeleri okuyuculara sunduğunu aktaran Altun, çalışmanın temelde, yapay zekanın yaşanılan ve alışılan dünya düzenini nasıl değiştirdiğini ve insanların tercih mekanizmalarında ve süreçlerinde ne tür bir rolü olduğunu betimlediğini bildirdi.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bir pilot proje olan Kazakistan'ın ilk akıllı şehri Akkol'u ziyaretiyle başlayan kitabın, Kazakistan'ın yapay zeka ligindeki vizyonunu ve uygulamalarını da ortaya koyduğunu anlatan Altun, bu çalışmanın, yapay zekayı sağlık hizmetlerinden sanal asistanlara, finanstan akıllı şehirlere, ulaşımdan enerjiye kadar somut örneklerle açıklarken konunun küresel teknoloji şirketleri boyutunu da ele aldığını vurguladı.

Altun ayrıca kitapta, devletler arası düzeyde yapay zekanın nasıl bir mücadele alanına dönüştüğü ve silahlanma meselesinin de işlendiğini kaydetti.

Yakın geçmişin önemli bir siyasal aktörü olan Dr. Masimov'un Türkçe yayınlanan kapsayıcı, anlaşılır ve akıcı kitabının, yapay zeka konusundaki yayınlar arasında yerini alarak başucu eserlerden biri olacağını dile getiren Altun, yapay zekanın kronolojik açıdan gelişim süreci, hayattaki konumu ve faydası ile bu alandaki gelecek öngörülerinin okuyucuların bilgi birikimine işlevsel düzeyde katkı sağlayacağının altını çizdi.

Altun, kitabın, yapay zekaya ilgi duyan ve bu teknolojik sahada çalışmayı hedefleyen, başta gençler olmak üzere tüm hedef gruplara ilham kaynağı olmasını temenni etti.

İletişim Başkanı Altun Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka kitabının takdim yazısını kaleme aldı Açıklaması

Fahrettin Altun, Kazakistan, Yapay Zeka, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun 'Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka' kitabının takdim yazısını kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı 12:01 Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor? 11:56 Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor? Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane! 11:50 Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane! Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? 11:39 Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 11:18 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
12:02 Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum
12:00 Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
11:57 Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
11:55 Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?
11:50 Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane!
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek
11:45 Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak
11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı
11:39 Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız?
11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum         
12:02
Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir         
11:58
Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı         
11:56
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 12:09:55. #1.11#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun "Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka" kitabının takdim yazısını kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement