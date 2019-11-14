Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı
Son Dakika Güncel Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı senatörlere izlettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı senatörlere izlettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, videoya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'daki görüşmede Başkan Trump ve ABD'li senatörlere izletilen video. Videoda 'Mazlum Kobani' kod adlı teröristin işlediği katliamlar detaylarıyla anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un İngilizce altyazıyla paylaştığı videoda, son yıllarda Aynularab'da (Kobani) düzenlenen terör saldırılarının arkasında olan terör örgütü YPG/ PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in işlediği katliamlardan örnekler yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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