Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak"
Son Dakika Güncel Fahrettin Altun: 'Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak' - Son Dakika

Fahrettin Altun: "Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki göstererek, "İsrail'in Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetleri, ABD politikasından bağımsız olarak uluslararası hukuka ve insanlık bilincine aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki göstererek, " İsrail'in Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetleri, ABD politikasından bağımsız olarak uluslararası hukuka ve insanlık bilincine aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin iki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl çözümünü desteklerken, daima Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, uluslararası hukuku ihlal eden ve adil çözümü engelleyen her türlü önleme karşı olduklarını bildirdi.

Fahrettin Altun, "İsrail'in Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetleri, ABD politikasından bağımsız olarak uluslararası hukuka ve insanlık bilincine aykırı. Filistinlileri topraklarından çıkarmak, uluslararası normların korkunç ihlalidir ve Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.

Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin
Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi! ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 02:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]