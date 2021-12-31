Üye Girişi
FAHRETTİN ALTUN, GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU - Son Dakika

FAHRETTİN ALTUN, GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU

31.12.2021 23:35

? VEFATININ 6. yıl dönümünde gazeteci Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezi'ndeki anma programı düzenlendi.

? VEFATININ 6. yıl dönümünde gazeteci Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezi'ndeki anma programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

Fahrettin Altun programda bir konuşma yaparak, "Büyüklerimizden öğrendiğimiz çok hikmetli bir düstur vardır, çok kıymetli bir söz vardır; 'Allah ölümlerin güzelini versin' diye. İşte Hasan Ağabey, bundan tam 6 yıl önce, güzel bir ölümle ayrıldı aramızdan. Vefatının hemen ardından, o gün köşe yazarlığı yaptığım Sabah gazetesinde Hasan Karakaya'yla ilgili bir yazı kaleme almıştım" diyerek yazısından şu bölümü okudu: "Hasan Karakaya ağabey Medine'de Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Yaptığı umrenin üzerinden 24 saat geçmemişti ruhunu teslim ettiğinde. Medine'de Mescid-i Nebevi'de ibadet ettikten, Hz. Muhammed'in s.a.v. kabrini ziyaret ettikten iki saat sonra vefat etti. Dostları ile hasbihal ettikten sonra, dostlarının arasında yumdu gözlerini. Dert sahibi bir insandı. Samimi bir Müslüman'dı. Hak bildiğini gür sedayla savunan bir yazardı. Zor zamanların adamıydı. Ama zor bir adam değildi. Yüce gönüllüydü. Durduğu yerde, menfaati namına değil, inandığı için dururdu. Ucuz hesaplara tamah etmezdi. Hasan ağabey, varlığı ile bulunduğu ortama neşe katan bir insandı. İlk kez hüzün kattı. Fakat varlığıyla değil, yokluğuyla yaptı bunu. Seveni kadar sevmeyeni de çoktu. 'Herkes tarafından sevilen' biri değildi yani. Çünkü o, mücadele ehliydi. Dava adamıydı. Mücadele içinde olduğu gayrı milli unsurların onu sevmesi düşünülemezdi. 12 Eylül'de darbecilerin karşısındaydı. 28 Şubat'ta laikçi yobazların? Terör örgütlerinin tehditlerine kulak asmadı. Paralel devlet yapılanmasının kirli stratejilerine hiçbir zaman teslim olmadı. Şer odaklarını ifşa etmek için elinden geleni ardına koymadı. Yeni Türkiye idealine gönül vermişti. Geldiğimiz noktadan memnundu. Ancak mücadelenin hiç bitmeyeceğini de biliyordu. Riyad'da, Mekke'de, Medine'de iki gün boyunca birlikteydik. Konuştuk, tartıştık, muhabbet ettik. En son, vefatından 2 saat önce gördüm onu. Beraber saf tuttuk. Sabah namazında Medine-i Münevvere'de buluşacaktık. Buluşamadık. Allah mekanını cennet eylesin."

Altun, "O gün bu satırlarla anlatmaya çalıştığım Hasan ağabey, bugün burada sizlerin katılımıyla, sizlerin huzurunda anarken esas itibariyle onun büyük ve güçlü Türkiye idealine, bu ideal çerçevesinde yaptığı hizmetlere referansla gerçekten kat ettiğimiz mesafeyi görüyorum. ve bu kat ettiğimiz mesafe dolayısıyla rabbime hamd ediyorum. Hasan Karakaya nihayetinden bu dava için ömür vermiş bir insandı ve bu süreçte de hakkın, hakikatin yanında durdu. Cesur, güçlü bir kalem olarak varlık gösterdi. Milletin değerleri, inancı için kavga veren herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Hem yaşarken, hem de ölümünün ardından Sayın Cumhurbaşkanımıza kendisine vefanın en güzel örneklerini sundu. Hasan Karakaya ağabeyi iyi bilirdik, iyilerden bilirdik Allah rahmet ettin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

FAHRETTİN ALTUN, GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU
FAHRETTİN ALTUN, GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU
FAHRETTİN ALTUN, GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU

YORUMLAR
500

Fahrettin Altun, Münir Karaloğlu, Hasan Karakaya, Medine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FAHRETTİN ALTUN, GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU - Son Dakika


Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi         
15:55
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 23:45:44. #1.11#
SON DAKİKA: FAHRETTİN ALTUN, GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement