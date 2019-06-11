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Fahrettin Altun: "Gelin elbirliğiyle ırkçılığın tüm formlarıyla savaşalım"

37 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, batı dünyasının ırkçılığın yeni bir biçimiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gelin elbirliğiyle ırkçılığın tüm formlarıyla savaşalım" çağrısında bulundu.

Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, batı dünyasının ırkçılığın yeni bir biçimiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gelin elbirliğiyle ırkçılığın tüm formlarıyla savaşalım" çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yönelik saldırılara ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırıların, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürü olduğunu belirten Altun, "İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Batı dünyasının ırkçılığın yeni bir biçimiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Altun, bu ırkçılık rüzgarının her şeyden önce demokratik değerleri, kamusal alan bilincini ve küresel barış fikrini tehdit etmekte ve ortak geleceğe zarar vermekte olduğunu kaydetti. Altun son olarak, "Gelin elbirliğiyle ırkçılığın tüm formlarıyla savaşalım" çağrısında bulundu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Almanya, Fahrettin Altun, Güncel
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