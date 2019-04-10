Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "İtalya Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma ve Politize Etme Çabasını En Sert...

Fahrettin Altun: "İtalya Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma ve Politize Etme Çabasını En Sert...

1 saat önce

Fahrettin Altun: "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz.

Fahrettin Altun:
Fahrettin Altun: "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 Kaynak: AA
Fahrettin Altun, İtalya, Güncel
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