Fahrettin Altun: "İtalya Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma ve Politize Etme Çabasını En Sert...
1 saat önce
Fahrettin Altun: "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz.
Fahrettin Altun: "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 Kaynak: AA
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