Fahrettin Altun: "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi"
24 dakika önce
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi" dedi.
Sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklama yapan Fahrettin Altun, "Dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte terörizmin her biçim ve tezahürüyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kapalıçarşı Başkanı'ndan tarihi kitabeye matkaplı darbeyle ilgili açıklama: Gece yarısı habersiz yapılmış Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenleri üzecek açıklama: Benden tarih beklemesinler Son dakika: Trump'ın açıklamalarına dakikalar kala Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik Bağdadi açıklaması 29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı