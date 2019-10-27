Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi"
Son Dakika Güncel Fahrettin Altun: 'Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi'

Fahrettin Altun: "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi"

24 dakika önce

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi" dedi.

Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi" dedi.

Sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklama yapan Fahrettin Altun, "Dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte terörizmin her biçim ve tezahürüyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Fahrettin Altun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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