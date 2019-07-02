Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
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Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

5 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerini paylaştığı fotoğrafla yalanladı.

Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerini paylaştığı fotoğrafla yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan-Trump görüşmesinde Türk heyetinin elinde not defteri olmadığını söyleyerek eleştiride bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine sosyal medya hesabından o görüşmenin fotoğrafını paylaşan Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir. Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır. G20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:16 Kaynak: İHA
Politika
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