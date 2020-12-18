Fahrettin Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine cevaben, eski gazetede haberlerinden örnekler göstererek, "Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğumgününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler- Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler" ifadelerini kullandı. Altun, paylaşımında eski gazete haberlerini örnek gösterdi.