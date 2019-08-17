Fahrettin Altun: Marmara depreminin acısı hala yüreğimizde
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Üzerinden 20 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı hala yüreğimizde" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:19 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Üzerinden 20 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı hala yüreğimizde" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Altun, mesajında, "Üzerinden 20 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı hala yüreğimizde. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun. Ne olur ihmal etmeyelim; afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım" dedi.
Haber: ANKARA, -
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