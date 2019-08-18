Fahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik etti
1 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:18 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana
bayramını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan
'ın Twitter
'da, "Bugün Ermeni Doğu Ortodoks (Lusavoriçagan) Hıristiyanlarının Surp Asdvadzadzin, Meryem Ana bayramı. Aynı zamanda Allah'ın nimetlerini üzümü kutsayarak hatırlıyor, O'na tüm lütufları için hamd ediyoruz. Meryem Anamız'ın hikmeti ve şefaati üzerimize olsun. Nice bayramlara" ifadelerine yer verdiği mesajı retweetledi. Altun, retweet ile birlikte şu notu paylaştı:
"Sevgili Markar, senin şahsında tüm Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara."
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