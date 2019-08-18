Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik etti
Son Dakika Politika Haber

Fahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik etti.

Fahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın Twitter'da, "Bugün Ermeni Doğu Ortodoks (Lusavoriçagan) Hıristiyanlarının Surp Asdvadzadzin, Meryem Ana bayramı. Aynı zamanda Allah'ın nimetlerini üzümü kutsayarak hatırlıyor, O'na tüm lütufları için hamd ediyoruz. Meryem Anamız'ın hikmeti ve şefaati üzerimize olsun. Nice bayramlara" ifadelerine yer verdiği mesajı retweetledi. Altun, retweet ile birlikte şu notu paylaştı:
"Sevgili Markar, senin şahsında tüm Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara."


Fahrettin Altun, Meryem Ana, Meryem, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Para isteyen cani evlat tabancayla vurdu, annesi "İntihar ettim" dedi
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 13:22:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]