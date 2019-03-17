Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "Ne Ölüm Tehdidi Ne Başka Bir Şey Cumhurbaşkanımızı Yolundan Çevirir"

Fahrettin Altun: "Ne Ölüm Tehdidi Ne Başka Bir Şey Cumhurbaşkanımızı Yolundan Çevirir"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar.

Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu kaydeden Altun, "El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

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