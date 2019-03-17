Fahrettin Altun: "Ne Ölüm Tehdidi Ne Başka Bir Şey Cumhurbaşkanımızı Yolundan Çevirir"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, "El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi
ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden bir açıklamada bulundu. Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın olduğunu kaydeden Altun, "El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:17 Kaynak: İHA
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