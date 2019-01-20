Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: Sınırımızda Terör Koridoru Oluşturma Projesini Çökerttik

Fahrettin Altun: Sınırımızda Terör Koridoru Oluşturma Projesini Çökerttik

26 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik" dedi.

Fahrettin Altun: Sınırımızda Terör Koridoru Oluşturma Projesini Çökerttik, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Altun, açıklamasında "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Fırat, Fahrettin Altun, Politika
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