Fahrettin Altun: Sınırımızın Yanı Başındaki Terör Bataklığını Kurutuncaya Kadar Durmayacağız
36 dakika önce
TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" dedi.
TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter
'dan 2015 yılında bu yana Türkiye
'de terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör saldırılarının görüntülerini paylaştı. Altun, paylaşımında, "Teröristler 2015'den bu yana Türkiye'de 2 binden fazla masum insanı öldürdüler. Bu saldırıların çoğu Suriye
'nin kuzeyinde planlandı. Türk halkı çok acılar çekti. Adalet sağlanıncaya kadar durmayacağız. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" ifadelerine yer verdi.
- Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:09 Kaynak: DHA
Ünlü Spiker Ercan Taner, Bein Sports'tan İstifa Etti
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram Hesabından Öğrenciler İçin 15 Tatil Mesajı Yayınladı