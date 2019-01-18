Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: Sınırımızın Yanı Başındaki Terör Bataklığını Kurutuncaya Kadar Durmayacağız

Fahrettin Altun: Sınırımızın Yanı Başındaki Terör Bataklığını Kurutuncaya Kadar Durmayacağız

36 dakika önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" dedi.

Fahrettin Altun: Sınırımızın Yanı Başındaki Terör Bataklığını Kurutuncaya Kadar Durmayacağız, System.String[]
TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan 2015 yılında bu yana Türkiye'de terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör saldırılarının görüntülerini paylaştı. Altun, paylaşımında, "Teröristler 2015'den bu yana Türkiye'de 2 binden fazla masum insanı öldürdüler. Bu saldırıların çoğu Suriye'nin kuzeyinde planlandı. Türk halkı çok acılar çekti. Adalet sağlanıncaya kadar durmayacağız. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

Twitter, Türkiye, Fahrettin Altun, Politika
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