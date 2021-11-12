FAHRETTİN ALTUN: STRATEJİK İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) 8. Zirvesi'ne ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun, "Türk Konseyi bugün İstanbul'da, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplanıyor. Bir kez daha hep birlikte 'ortak geçmiş, ortak gelecek' diyoruz. Ekonomiden diplomasiye, eğitimden teknolojiye pek çok alanda stratejik iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz" dedi. Altun ayrıca mesajıyla birlikte, Türk Konseyi için hazırlanan tanıtım videosunu da paylaştı.