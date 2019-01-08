Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile ABD Destekli Terörist Grubu Aynı Şeymiş Gibi Göstermek, Kürt...
51 dakika önce
Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir"
Fahrettin Altun
: "Suriye
Kürtleri ile ABD
destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:37 Kaynak: AA
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