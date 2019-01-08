Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile ABD Destekli Terörist Grubu Aynı Şeymiş Gibi Göstermek, Kürt...

Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile ABD Destekli Terörist Grubu Aynı Şeymiş Gibi Göstermek, Kürt...

51 dakika önce

Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir"

Fahrettin Altun:
Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:37 Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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