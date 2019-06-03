Fahrettin Altun: "Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen...
1 saat önce
Fahrettin Altun: "Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir.
Fahrettin Altun
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:55 Kaynak: AA
: "Televizyon
programında TSK
'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir."
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