Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen...
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Fahrettin Altun: "Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen...

1 saat önce

Fahrettin Altun: "Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir.

Fahrettin Altun:
Fahrettin Altun: "Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:55 Kaynak: AA
Fahrettin Altun, TSK, Güncel
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