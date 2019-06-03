Son Dakika Haberleri: FAHRETTİN ALTUN: TSK MENSUPLARINA YÖNELİK TAHRİPKAR İFADELERİ EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ
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FAHRETTİN ALTUN: TSK MENSUPLARINA YÖNELİK TAHRİPKAR İFADELERİ EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ

54 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik söylenen sözlerle ilgili, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz.

FAHRETTİN ALTUN: TSK MENSUPLARINA YÖNELİK TAHRİPKAR İFADELERİ EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik söylenen sözlerle ilgili, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz." dedi.
Altun konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Altun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Bu ifadeleri kullanan kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya çalışanlara karşı 'en büyük gücümüz' olarak nitelendirdiği kahraman ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz. 15 Temmuz sonrasında içerisine sızan hainlerden temizlenmekte olan ordumuz bugün Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de ve İstiklal Harbinde nasıl bir ruh haline sahipse aynı ruhla mücadele vermekte terörü kaynağında kurutmakta, dosta güven vermekte, düşmana korku salmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve milletimizin emrinde görev yapmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz."


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:05 Kaynak: DHA
Fahrettin Altun, TSK, Güncel
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