Fahrettin Altun: Türkiye-Libya mutabakatı, devletimizin egemenlik haklarının tescilidir - Son Dakika

Libya mutabakatı, devletimizin egemenlik haklarının tescilidir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mikro blog platformu Medium hesabından yazı kaleme aldı. Altun, Türkiye, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşmayla Doğu Akdeniz'de bir oldu-bittiye müsaade etmeyeceğini gösterdiğini dile getirdi. Altun, "Anlaşma ile ülkemiz Doğu Akdeniz'deki gücünü pekiştirirken, bölgede yadsınamayacak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Üstelik bunu uluslararası hukukun sınırları içinde yaptı" dedi.

Altun, 4 partinin vekillerinin desteğiyle TBMM'den geçen mutabakat metninin BM'ye bildirildiğini vurgulayarak, "Türkiye uzun yıllar boyunca sadece iç sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmış, bölgesinde gelişen siyasi olaylarla ilgili herhangi bir politika üretmemiştir ya da üretememiştir. Ancak bugünün Türkiye'si içine kapanamaz, bölgesindeki gelişmeleri olduğu gibi izleyemez. Bu sadece tarihsel bir sorumluluk değil aynı zamanda büyük bir devlet olmanın getirdiği bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu kaydeden Altun, şöyle devam etti: