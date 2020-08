Fahrettin Altun: Türkiye'nin haklı tezlerini yok saymaya çalışanları rahatsız etmeye devam edeceğiz - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözleri ve muhalefetin tepkisini değerlendirirken, "ABD'nin on yıllardır dünyanın her yerinde darbeleri azmettirdiğini kendi resmi kayıtlarından biliyoruz. Dolayısıyla 'darbe değil seçim' ifadesi, esasen Türkiye'de iktidarın ancak seçimlerle el değiştirebileceğinin kabulüdür. Bir tercihin değil, mecburiyetin ifadesidir" dedi. Altun, CNN International kanalında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis röportajı sırasında kendi açıklamasının okunmasıyla ilgili de "Türkiye'nin haklı tezlerini yok saymaya çalışanları rahatsız etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerinin neden önemli hale geldiğini değerlendiren Altun, bağımsızlığın, Türk milletinin karakteri olduğunu vurguladı. Altun, "Nitekim geride bıraktığımız 100 yılda en çok darbecilerle ve vesayet odaklarıyla mücadele etmişiz. Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar bağımsızlığımıza ne zaman kast edildiyse bir olmuşuz. Joe Biden'ın ifadeleri Türkiye açısından şu nedenle önemlidir; 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında üniformalı teröristlerin talimatlarını aldığı elebaşı Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi (ABD). Bu kritik dönemde ABD başkan yardımcılığı görevinde bulunan bir siyasetçinin ağzından Türkiye siyasetini dizayn etme niyetinin itiraf edilmesi çok büyük bir olaydır. Diğer yandan bu itiraf, Amerikan müesses nizamının aslında herkesin bildiği ikiyüzlülüğünü yeniden teyit etmiştir. Yıllardır Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia edenler, bugün bir başka ülkenin iç siyasetine müdahil olacaklarını beyan etmektedir. Tarihimizde bu tür teşebbüsler her zaman Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini savunan liderleri hedef almıştır. Merhum Adnan Menderes'ten rahmetli Turgut Özal'a ve Necmettin Erbakan'a kadar milletin çıkarlarını birilerinin çıkarının önüne koyanlar hedef olmuştur. Biz devletimizi, liderimizi, bağımsızlığımızı kimseye yedirmedik. Bundan sonra da yedirmeyiz" dedi.

'ERDOĞAN'IN DEVRİLMESİYLE TÜRKİYE'NİN HİZAYA SOKULMASINI BİR TUTUYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı saldırıların arkasında bağımsızlık iradesine sahip çıkmasının yattığını ifade eden Altun, şöyle dedi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi birilerinin dümen suyuna soksaydı; haklarımızın gaspına, terör koridorlarına, özerklik provalarına göz yumsaydı çok rahat bir iktidar dönemi geçirebilirdi. O yolu seçseydi, bugün kendisine her fırsatta saldıran Batı medyasından övgüler alırdı. Ancak O, yalnızca milletin takdir ve teveccühüne talip oldu. Birilerinin bundan rahatsız olması son derece doğaldır. Biden'ın açıklamalarına dönersek, öncelikle hedefteki bağımsızlık iradesinin nasıl tecessüm ettiğine, Türkiye'nin çıkarlarının nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Hem yurtdışında hem de içeride birileri 'ağzımızın tadı bozulmasın' yaklaşımıyla ülkemiz yönetilsin istiyor. Herkes 'Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, hatta Kıbrıs'ta ne işimiz var?' diye soranları çok iyi biliyor. Türkiye yeniden bağımlı bir ülke haline gelirse her şeyin güllük gülistanlık olacağına inananlar var. Oysa dostluk ve müttefiklik başka; bağımlılık başka şeydir. Siz kendinize saygı duymazsanız kimseden saygı bekleyemezsiniz. Cumhurbaşkanımız, millete, unutturulmaya çalışılan bu öz saygısını yeniden aşılamıştır. Tam da bu nedenle Erdoğan'ın şahsına yapılan saldırıların aslında Türkiye'ye, bağımsızlığımıza yapıldığını görmemiz gerekiyor. Tam da bu nedenle Biden, Erdoğan'ın devrilmesiyle Türkiye'nin hizaya sokulmasını bir tutuyor."'RAHATSIZ OLMAYAN, VATANPERVERLİĞİNİ SORGULAMALI'Altun, Biden'ın sözlerinin bu kadar tepki çekmesini normal karşıladığını ifade ederek, "Türkiye artık dünyanın bir ucundan, birtakım kapalı toplantılarda dizayn edilebilecek bir ülke değildir. Bunu isteseler de istemeseler de öğrenecekler. Bu konuşmadan rahatsız olmayan birinin vatanperverliğini, yurtseverliğini sorgulaması gerekir. Ben kendi adıma en çok muhalefet partilerini destekleyen vatandaşlarımız için üzüldüm. Askerimizi, polisimizi, hatta çocuklarımızı şehit eden PKK terör örgütüne devletçik kurmaya kalkan bir devletin başkan adayı, Türkiye'yi etkisiz hale getirmek için muhalefeti destekleyeceklerini söylüyor; muhalefet partilerimiz ABD'ye böyle bir sinyal veriyorsa bundan ancak hicap duyulabilir" dedi.'MECBURİYETİN İFADESİDİR'Altun, Türk milletinin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarih yazdığını anlamak gerektiğini ifade ederek, "ABD'nin on yıllardır dünyanın her yerinde darbeleri azmettirdiğini kendi resmi kayıtlarından biliyoruz. Dolayısıyla 'darbe değil seçim' ifadesi, esasen Türkiye'de iktidarın ancak seçimlerle el değiştirebileceğinin kabulüdür. Bir tercihin değil, mecburiyetin ifadesidir. Bu da Gezi kalkışmasından, hatta 7 Şubat krizinden itibaren Cumhurbaşkanımızın azmi, milletimizin desteğiyle verilen mücadelenin sonucudur. 15 Temmuz'da tankların önüne göğsünü siper eden milletin zaferidir" ifadelerini kullandı. Altun, Biden'in sözlerin verilen tepkilere ilişkin, "Aksi düşünülemezdi. Bu konuşmaya 'ama', 'fakat' demeden karşı çıkmayan kimse kendine bağımsızlıkçı, anti emperyalist veya vatansever dememeli. Bu sözlerin ne anlama geldiğini köylüsünden kentlisine, çocuğundan yaşlısına herkes gayet iyi biliyor. Bizim ne küresel vesayet odaklarına ne de işbirlikçilerine verecek bir karış toprağımız, bir lokma ekmeğimiz yok" dedi.'YASAK SAVMA KABİLİNDEN AÇIKLAMALAR'Muhalefetin tepkisini de değerlendiren Altun, "Anlamak zor gerçekten. ABD başkan adayı Türkiye'ye saldırırken bunlar önce Sayın Cumhurbaşkanımıza vurmanın telaşına düşüyor. Ben kendi adıma bu saldırılardan ancak gurur duyabilirim. Bakın, Biden'ın söz konusu konuşmasında kirli bir işbirliği iması var. Bu imayla ilgili millet açıklama bekliyor. Neden? Çünkü kamuoyu, buna ilişkin birtakım karineler olduğu kanısında. Hatırlayın bu 7-8 aylık süreçte Türkiye siyaseti muhalefet kanadından gelen 'darbe' imalı söylemlerle karşı karşıya kaldı. Bu imalı sözlere o gün tepki göstermedik mi? Açık ve net bir şekilde tepki gösterdik. Bugün ise biz konuştuktan sonra, amalı fakatlı sözlerle Biden'ın cümlesini kabul etmediklerini söylüyorlar. Fakat milletimiz de çok iyi biliyor ki yasak savma kabilinden açıklamalar bunlar. Tepkiyi Joe Biden yerine Sayın Cumhurbaşkanımıza neden gösterdilerse, zamanlama tartışmasını da aynı sebeple başlattılar. Lafı dolandırmanın anlamı yok. Maalesef çok acıklı bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekmeğini yiyen birtakım zevat, ısrarla göğsünü ABD başkan adayına siper ediyor. Millet bu ihaneti asla affetmeyecektir" dedi.'DAHA ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR'Altun, zamanlama meselesinin, Biden'in konuşmasının içeriğini ya da siyasi anlamını değiştirmediğine dikkat çekerek, "Eğer zamandan bahsedeceksek, konuşmanın yapıldığı tarihte sadece aday adayı olan Joe Biden'ın bugün partisinin başkan adayı olduğunu hesaba katmak gerekir. Yani Biden'ın açıklamaları, aradan geçen sürede bilakis daha önemli hale gelmiştir. Ortada bağımsızlığımıza, milli iradeye yönelik bir tehdit varsa, ki vardır, bu tehdit daha ciddileşmiştir. Ama milletten değil, okyanus ötesinden medet umanlar bu gerçeklerin konuşulmasından rahatsız oluyor" değerlendirmesinde bulundu. 'ZAMANLAMA KONUSUNDA HESAP VERECEK BİRİLERİ VARSA BİDEN'IN MESAJININ MUHATAPLARIDIR'Altun, devletin Biden'ın açıklamalarından bugün haberdar olmadığına işaret ederek, "Kullanılan ifadeler, aylardır açık kaynaklarda mevcuttu. Ayrıca gerek İletişim Başkanlığımız, gerek Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurum-kuruluşlarımız bu açıklamaları aynı gün raporladı. Kamuoyu açısından ise bu konuşmanın zaten gizli saklı bir şey olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Sadece devlet değil, ilgili kesimler Biden'ın açıklamalarından haberdardı. Devletin kurumları, haber ajansı değildir. Bir medya kuruluşu için bir açıklamanın kıymeti haber değeriyle ölçülür. Devlet için olayın önemi, etki gücüdür. Nitekim İletişim Başkanlığı olarak biz o gün o toplantı salonunda olan gazetecilerden bazılarıyla doğrudan temas halindeydik. Açıklamanın yapıldığı gün notlarımızı aldık, paydaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir çağda, açık kaynaklarda yer bulmuş bir konuşmayı gizlemek kimsenin harcı değil. Nitekim bugün zamanlamadan bahsedenlerin bu konuyu gündeme getirmemeleri için hiçbir sebep yoktu. Zamanlama konusunda hesap verecek birileri varsa; bu devletin görevlileri değil, Biden'ın mesajının muhataplarıdır" dedi. 'BİDEN O GÜN ADAY ADAYIYDI'Altun, söz konusu açıklamının devlet açısından önemine değinerek, "Birincisi bu konuşma yeniden Türkiye gündemine taşındı. Kim taşıdı? İlk önce bize muhalif medya organları gündeme taşıdılar bu konuşmayı. ve ne diyerek taşıdılar biliyor musunuz? 'Biden başkan olunca Erdoğan yandı' edasıyla taşıdılar! Düşünebiliyor musunuz? HDP'ye yakın medya aktörlerinden bahsediyorum. Kendileri lehine psikolojik harp yapmak amacıyla bu konuşmayı kamuoyunun gündemine taşıdılar. Elbette yerli ve milli medya kuruluşları da buna sessiz kalmadı. ve konuşmanın bütününü gündeme taşıdı. İkincisi Biden konuştuğu Aralık ayında bugün taşıdığı öneme sahip değildi çünkü. Joe Biden o gün ABD'de aday adayıydı. Yaptıkları açıklamalar elbette bizim için dikkate değerdi. Biz bu yönde gerekli çalışmamızı yaptık. Biliyorsunuz Biden, Haziran ayında Demokratların tek adayı olarak resmen ilan edildi. Bu sürecin bir başka boyutu ise ilişkide kırmızı çizgileri çizmektir. Bu itibarla Türkiye'nin bu yaklaşıma sert bir tepki göstermesi, ABD başkanı adayı Biden'a bir uyarı niteliğindedir. Göreceksiniz Biden Türkiye ekibini seçerken daha dikkatli davranacaktır. Tepkilerin bugün olması geçmişte olduğundan daha fazla etki yaratacaktır" diye konuştu. 'BİZİM DOĞAL GÜNDEMİMİZ VAR'Altun, muhalefetinin, söz konusu konuşmanın gündeme taşınmasını, hükümetin gündemi değiştirme çabası olarak algılamasına ilişkin de "Depremleri bile hükümetin gündem değiştirme çabası olarak algılayan bir muhalefetten aksini beklemek yanlış olurdu. Açıkçası bu konuşma 7 ay önce gündeme gelseydi yine aynı iddiaları ortaya atacaklardı. Sayın Cumhurbaşkanımız icraatlarıyla, hizmetleriyle, yaptığı fedakarlıklarla konuşan bir lider. Böyle şeylere ne ihtiyaç duyar ne de tevessül eder. ABD başkan adayının açıkça işbirlikçi olarak kodladığı bir muhalefet, özeleştiri yapacağına hedef şaşırtmaya çalışıyor. Ama herkes her şeyin farkında. Bakın bizim doğal bir gündemimiz var. Ülkeye hizmet gündemi. Bu gündemin peşinden koşuyor, daha önce başarılamayanları başarıyoruz. Bakın daha dün Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Cuma gününü bekleyin. Büyük bir müjde vereceğim, heyecanlıyız' dedi" ifadelerini kullandı.'BİZ SUSMAYACAĞIZ'Altun, muhalefet cephesinden kendisine yöneltilen tepkilere ilişkin de "Duymak istemedikleri, konuşulmasından rahatsızlık duydukları şeyleri bize saldırarak milletten saklayamazlar. Bir de bana sürekli olarak 'sen konuşma, sen atanmışsın' diyorlar. Evet, beni halkımızın oylarıyla seçilen, milli iradenin tayin ettiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan atadı. ve İletişim Başkanı olarak atadı. Ülkenin temel meseleleri ile ilgili konuşmazsam, hükümetimizin politikaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmez, yapılmaya çalışılan dezenformasyon kampanyalarını boşa çıkarmak için uğraşmazsam olur mu? Olmaz! Hatta geçenlerde medya sektörünün değerli çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için İletişim Başkanlığı olarak bir çalıştay düzenledik. Bu çalışma karşısında bile 'senin haddine mi, sen atanmışsın' tepkisiyle karşılaştık. Çok yazık. Fakat biz susmayacağız, hakkı, hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Esas meseleye gelirsek, ben kendilerine basit bir soru soruyorum: Neden 7 aydır çıkıp 'biz okyanus ötesinin işbirlikçisi değiliz' diyemediler? Güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.'RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Altun, yarın açıklanması beklenen müjdeye ilişkin de "Hep beraber yarını bekleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi yarın açıklayacak. Bütün dünya duyacak" dedi. Altun, dün akşam CNN International kanalında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis röportajı sırasında kendi açıklamasının okunmasını da değerlendirerek, "Biz Türkiye'nin hakkını hukukunu her platformda savunmakla mükellefiz. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla sürekli temas halindeyiz. Yunanistan başbakanının röportajıyla ilgili bilgi geldikten sonra derhal kanala bir açıklama gönderdik. Burada tezlerimizi ana hatlarıyla anlatarak yayında okunmasını talep ettik. Neticede Christiane Amanpour tarafından Türkiye'nin açıklaması olarak okundu. Türkiye'nin her zaman barış ve diyalogdan yana olduğunu; ama ne bizim ne de Kıbrıs Türklerinin haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Burada önemli olan açıklamanın altında kimin adı olduğu değil; kimsenin, dünyanın en büyük kanallarından birinde Türkiye hakkında atıp tutamayacağının gösterilmiş olmasıdır. Türkiye'nin haklı tezlerini yok saymaya çalışanları rahatsız etmeye devam edeceğiz" dedi.