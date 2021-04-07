FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKEN CHP İLÇE BAŞKANI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika

FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKEN CHP İLÇE BAŞKANI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

07.04.2021 15:23
FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKEN CHP İLÇE BAŞKANI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ilk kez hakim karşısına çıktı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Özçağdaş suçlamayı reddederken, mahkeme 28 Mayıs'ta olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'un avukatı da yer aldı. Sanık Suat Özçağdaş savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Sivil toplum örgütlerinde hizmet eden birisiyim, ilçe başkanıyım ve belediye meclis grubunda da başkanlık yapmaktayım. Üsküdar'da olan tüm kamusal işlere bakmam gerekir, bu görevimin gereğidir" dedi. Özçağdaş savunmasında, "Olay günü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arazisinin bulunduğu yere gittim. Gittiğimde müştekinin ikametinin nerede olduğunu bilmiyordum. İddia olunan yer Vakıflar Müdürlüğü'ne ait arazidir. Hukuka aykırı bir yapı yapılıp yapılmadığını olay yerinde görmek istedim. Boğaziçi imar kanununa aykırı olan yerdir, müşteki memurdur. Hukuka aykırı bir iş yapmış ve belediye ekipleri de müdahale etmiştir" dedi.

"I CANAN KAFTANCIOĞLU'NA GÖNDERDİM"

Olay gününü anlatan Özçağdaş "Olay günü Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyer'le olay yerine gittim. Koruma polislerinin yanına gittim, kendimi tanıttım. 'Tekrar inşaat olup olmadığına bakacağım' diye söyledim. 3-4 dakika kadar konuşmamız sürdü. Ev ile alakam yoktur. Mesele Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ihale ile aldıkları arazidir. Ben de gidip baktım. Ev ile ilgili fotoğraf çekmedim. Dosyadaki mevcut bilirkişi raporunda da evin fotoğraflarını çekmediğim sabittir. Ben eve bakmadım. Zira evin nerede olduğunu da bilmiyorum. Sonuç olarak baktığımda inşaat faaliyeti görmedim ve il başkanıma 'Burada bir inşaat yok' diye de bildirdim. Bir tane arazinin boş olduğunu ve inşaat olmadığını gösteren tek kare fotoğrafı vardır. Bu fotoğrafı İl Başkanım Canan Kaftancıoğlu'na gönderdim" şeklinde konuştu. Olayın ardından evine geldiğini ve daha sonra da ifade verdiğini söyleyen sanık Suat Özçağdaş, "Evin yanında duvar var. Duvarın yanındaki araziye baktım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları, müvekkilleri Suat Özçağdaş'ın beraatine karar verilmesini istedi. Müşteki avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Canan Kaftancıoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAKİddia olunan suç unsurlarının tespiti için 28 maysı tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Kaftancıoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebini reddeden mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak sanığın parti tüzüğüne göre görev tanımının bildirilmesini istedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı belirtiliyor. İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.


- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Hisarcık, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKEN CHP İLÇE BAŞKANI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKEN CHP İLÇE BAŞKANI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika
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