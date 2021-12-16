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CHP Üsküdar İlçe Başkanının "özel hayatın gizliliğini ihlal" davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

CHP Üsküdar İlçe Başkanının "özel hayatın gizliliğini ihlal" davasında mütalaa açıklandı

16.12.2021 16:19
CHP Üsküdar İlçe Başkanının "özel hayatın gizliliğini ihlal" davasında mütalaa açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ile avukatları katıldı. Duruşmada, müşteki Fahrettin Altun'un avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Koray Olçum, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de müşteki Fahrettin Altun'a ait bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonu ile fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa etmesi nedeniyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Söz verilen müşteki Fahrettin Altun'un avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık Suat Özçağdaş da, mütalaayı kabul etmediğini ifade ederek, yazılı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte, müşteki İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak, kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı.

Sanık Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiği aktarılan iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine sanık Özçağdaş'ın eylemine son verip bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunun belirtildiği, sanığın eylemine gerekçe olarak öne sürdüğü siyasi görevi ve sorumluluğunun ise istisnai şartlar arasında yer almayıp, bir kimsenin ailesiyle beraber yaşadığı alanın görüntülerini kayda alma hakkı sağlamayacağı vurgulandı.

Bu nedenle sanık Özçağdaş'ın eyleminin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanının özel hayatın gizliliğini ihlal davasında mütalaa açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Hisarcık, Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Üsküdar İlçe Başkanının 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika


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