Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada yeni mütalaa - Son Dakika
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Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada yeni mütalaa

08.03.2022 15:38
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada yeni mütalaa

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı davada, heyet değişikliği nedeniyle yeniden mütalaa verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı davada, heyet değişikliği nedeniyle yeniden mütalaa verildi. Geçtiğimiz celse savcı, Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isterken, bu celse mütalaasını açıklayan savcı, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı.

"FOTOĞRAFI ÇEKİLEN YERİN MÜLKİYETİ MÜVEKKİLE AİT"

Duruşmada söz alan Fahrettin Altun'un avukatı, "Sanığın fotoğrafladığı yer, 589 ada 6 parseldir. Tapu kayıtları ve dosyaya sunulan raporda da görüleceği üzere fotoğrafı çekilen yer müvekkilin ikametinin eklentisi niteliğindedir ve mülkiyeti müvekkile aittir. Sanığın eylemleri ile atılı suçun unsurları oluşmuştur. İmar mevzuatına aykırılık sebebiyle bir yerin fotoğraflanması hukuk düzeni ile bağdaşmayacaktır. Aksi durum anayasa ile teminat altına alınan aile hayatının ve özel hayatın ihlali anlamında gelecektir. Evin eklentisi niteliğindeki bahçenin fotoğraflanması özel hayatın ihlali suçu olarak kabul edilmiştir" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

HEYET DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE YENİDEN MÜTALAA

Geçtiğimiz celse mütalaasını açıklayan savcı, sanık Özçağdaş'ın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemişti. Heyet değişikliği nedeniyle yeniden mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın yol üzerinden çektiği resmin içeriği, toplanan deliller, olay yerinde yapılan keşif ve tanık beyanları dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Özçağdaş'ın beraatini istedi.

"SUÇU İŞLEMEDİM"

Bunun üzerine söz alan Suat Özçağdaş, "Mütalaadan memnunum. Bu suçu işlemedim" diyerek beraatini talep etti. Ara kararını oluşturan mahkeme, taraf avukatlarına ayrıntılı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını cep telefonu ile çektiği anlatıldı. İddianamede, Özçağdaş'ın kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi. Suat Özçağdaş'ın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

(Gamze Erdemir/ İHA)

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ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI: HEYETİN DEĞİŞMESİYLE SAVCILIK MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI: HEYETİN DEĞİŞMESİYLE SAVCILIK MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ CHP Üsküdar İlçe Başkanının 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında yeni mütalaa CHP Üsküdar İlçe Başkanının 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında yeni mütalaa

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Hisarcık, Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada yeni mütalaa - Son Dakika


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