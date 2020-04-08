İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



İletişim Başkanı Altun, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Altun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Kalleş terör örgütü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti. Terörle mücadelemizin bugünlerde dahi hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." - ANKARA