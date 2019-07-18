Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun: "Vergi olarak verdiğiniz dolarlar işbaşında"
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Fahrettin Altun: "Vergi olarak verdiğiniz dolarlar işbaşında"

3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Vergi olarak verdiğiniz dolarlar işbaşında.

Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Vergi olarak verdiğiniz dolarlar işbaşında. ABD bürokrasisi içinde Obama döneminden kalanların finanse ettiği terör örgütü PKK, masum çocukları öldürmeye devam ediyor" dedi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında PKK'lı hainlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve Nupelda Güloğlu (4) adlı kardeşlerle ilgili haber görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan vatandaşlarına hitaben, "Vergi olarak verdiğiniz dolarlar işbaşında. ABD bürokrasisi içinde Obama döneminden kalanların finanse ettiği terör örgütü PKK, masum çocukları öldürmeye devam ediyor. Bu haber, PKK'nın gerçek ve çirkin yüzünü gözler önüne seriyor. Washington'ın PKK vahşetine suç ortaklığı sona ermeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Barack Obama, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:01 Kaynak: İHA
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