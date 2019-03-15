Fahrettin Altun Yeni Zelanda'daki Cami Saldırılarını Kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.



Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Christchurch'de yapılan terör saldırılarını mümkün olan en güçlü biçimde kınıyorum. Düşünce ve dualarımız kurbanlar ve onların sevdikleriyle birliktedir." ifadesini kullandı.



Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Altun, "Terörizmin her türlüsüne karşı birleşme zamanı geldi." mesajını paylaştı.



Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklanmıştı.

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