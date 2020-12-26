Bakan Fahrettin Koca, 4 ildeki verileri paylaştı: Vaka sayılarında düşüş olması sevindirici - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana illerinin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla koronavirüste son duruma ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

"HASTANE YÜKLERİNDE DÜŞÜŞ OLMASI SEVİNDİCİ"

Vaka sayılarında ve hastane yüklerinde düşüş olduğunu ifade eden Fahrettin Koca, "Bursa, Ankara, Hatay ve Adana valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

4 İLDEKİ SON VERİLER

İllerdeki son verileri de paylaşan Bakan Koca. "Bursa; yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %70'e düştü. Ankara; yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %65'e düştü. Hatay; yatak doluluk oranı %54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86. Adana; yatak doluluk oranı %62'ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78." dedi.